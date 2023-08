“Dia D” de vacinação contra Covid-19, febre amarela e Influenza acontece neste sábado (5), em Mossoró

A mobilização, visando ampliar o acesso da população aos imunizantes, bem como aumentar os índices de cobertura vacinal no município, acontecerá em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Também haverá um ponto de vacinação na Festa de Santa Clara, no bairro Dom Jaime Câmara, funcionando das 7h às 12h. Além disso, haverá vacinas disponíveis ao público no Partage Shopping, das 10h às 18h; confira todos os pontos onde os imunizantes estarão disponíveis.