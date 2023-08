Historiadora impede que centenas de monografias sejam jogadas no lixo em Assu

São pesquisas de conclusão de cursos do período de 2000 a 2017, que após digitalizadas, estavam sendo jogados no lixo. Ela disse que as monografias retratam o perfil econômico, social, educação e cultural de todos os municípios da região. O diretor do Campus da UERN quando ficou sabendo, informou que vai pedir para recolher as monografias impressas. "Eu queria entregar estas monografias aos autores", diz Ivete Medeiros ao repórter Jarbas Rocha, da Rádio Princesa do Vale

A historiadora e ambientalista Ivete Medeiros interceptou centenas de monografias de formandos do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão da UERN, em Assú, com data de 2000 a 2017, que estavam, num carrinho de mão, a caminho do lixo.

A reportagem é de Jarbas Rocha, da Rádio Princesa do Vale.

Ivete Medeiros, que está com 81 anos, guarda boa parte da história do Vale do Açu, levou as monografias para sua casa, passando a analisar algumas e a catalogar por tema. Mas lhe falta forças para continuar. “Tem todo um retrato de toda a região”, diz a historiadora.

Ivete contou ao repórter Jarbas Rocha que estava saindo da clínica de fisioterapia, que fica perto do Campus da UERN, e encontrou um servidor levando um carro de mão cheio de monografias. Ela pediu para botar no carro dela e não no carro do lixo que era o destino.

No vídeo gravado pelo repórter Jarbas Rocha, as monografias apresentam-se em ótimo estado de conservação, com papel de primeira e bem encapadas. Algumas monografias, inclusive, em papel vegetal e tratando sobre artistas locais, como o poeta Renata Caldas.

As monografias, segundo a historiadora, retrata bem os cenários da economia, da educação, do meio ambiente, também cultural de praticamente todos os municípios do Vale do Açu e regiões vizinhas. "Eu vou ficar com esta pesquisa, de André Magri Ribeiro de Melo. Eu gostaria de conhecer este rapaz. Ele teve uma delicadeza muito grande com as mulheres" diz Ivewte Medeiros, mostrando outras monografias que pesquisaram várias outras pessoas importantes da região.

Ela explicou que as monografias são resultados de pesquisas realizadas por concluintes de cursos no período de 2000 a 2017 em todos os municípios da região. Após encontrar as monografias a caminho do lixo, “conversei com os professores” da UERN.

Ele disse que recebeu a explicação de que as monografias impressas estão sendo digitalizadas e, em seguida, descartadas. Porém, o diretor do Campus, professor Raimundo Inácio Silva Filho, disse: assim que tomamos conhecimento, entramos em contato com o professor Afrânio e Ivete Medeiros e estamos providenciando o recolhimento do material. Obrigado!”.

Após veiculada no @blogjarbasrocha, os internautas regiram. Assim como defender Ivete Medeiros, os internautas também entendem que se a universidade não quer mais guardar o acervo impresso, que pelo menos entregue as estudantes ou seus familiares.

Outros lamentaram o fato da instituição ter a missão de preservar a história, está jogando no lixo. “Lamentável essa situação, quem deveria guardar a história, joga fora o trabalho e a história construída por muito estudantes da nossa região. Se no servir mais para a universidade, devolva ao estudante”, escreveu Dailsom Machado.

Já a internauta Maria Flor escreveu: Fico pensando: será que a minha está por aí, ou já foi descartada..." E Rafaelle Fadja acrescentou: “Meu Deus, que absurdo! Quero pegar a minha que provavelmente está aí no meio. Como faço para pegar?”

Aurenice Vieira lembrou: “Misericórdia tantas noites de sonos perdidos. Preocupações.para terminar um trabalho tão importante para nada. Dinheiro gasto para nadar”. Do curso de Pedagogia, segundo Ivete Medeiros, existe tudo sobre a educação da região.

Sobre os cursos de Geografia, Economia e história, Ivete Medeiros destacou que gostaria muito de ficar com estas monografias para estudá-las. Segundo ela, com certeza existe algo ótimo para o conhecimento entre estas pesquisas de conclusão de curso.

A reitoria da UERN, em Mossoró, ainda não se pronunciou sobre o assunto.