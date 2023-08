Reforma do HRTM aguarda somente Autorização da Caixa para começar

Investimento será de R$ 10 milhões, sendo que deste valor R$ 6,6 milhões foram destinados pelo mandato do senador Styvenson Valentim, há mais de 3 anos. Construído há 35 anos, o HRTM atende 900 mil habitantes de cerca de 70 cidades do oeste do Rio Grande do Norte, com serviços de emergência urgência e traumatologia. Atualmente, vivencia situação de calamidade no atendimento a população, com pacientes espalhados nos corredores por falta de local adequado para ficarem internados. Para reformar, a Secretaria Estadual de Saúde terá que transferir os atendimentos para outra unidade, que pode ser o Hospital Regional da Mulher ou o Hospital da PM.

O secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, do Governo do Estado, disse que nos próximos dias a Caixa Econômica deve está emitindo a Autorização do Início da Obra (AIO) para a empresa Marbella Residence Incorporadora e Construtora Ltda finalmente começar a reforma e ampliação de alguns setores do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

A dependência da Caixa é que se trata da mandatária dos recursos. “Acredito que teremos o referido documento ainda neste mês de agosto, quando assinaremos a Ordem de Serviços para a Reforma. Sem dúvida, uma obra muito importante para a saúde de Mossoró e da região Oeste”, destaca o secretário Gustavo Coelho ao MH.

Construído há 35 anos quando a população da região inteira não passava de 300 mil habitantes, o HTRM atende atualmente a população (mais ou menos 900 mil habitantes) de mais ou menos 70 municípios do Oeste do Rio Grande do Norte, Alto Sertão da Paraíba e Vale do Jaguaribe do Ceará nas áreas de urgência emergência e traumatologia.

Ficou naturalmente pequeno para o tamanho da demanda de atendimentos, em especial nas áreas de traumatologia (acidentes de motos). A população como um todo e as próprias autoridades começaram a cobrar a ampliação do HRTM. Em 2019, o senador Styvenson Valentim, sensível a esta questão, destinou R$ 16,51 milhões para o HRTM.

No início de 2020, começou a pandemia da Covid19, parando tudo e modificando totalmente as prioridades no setor de saúde pública. Atendendo pedido do governo Fátima Bezerra, o senador Styvenson Valentim destinou mais de R$ 4 milhões dos R$ 16,51 milhões para serem investidos no combate a pandemia da covide19 e tratamento dos pacientes.

Restaram R$ 11.626.362,00 para ser investidos em equipamentos e reforma do prédio do HRTM. Precisamente R$ 4.979.212,00 para serem investidos em novos equipamentos (alguns já foram comprados) e R$ 6.647.150,00 para reforma do Centro de Urgência e Emergência, Centro Cirúrgico, Central de Esterilização, Lavanderia, Pediatria e também necrotério.

Os projetos de reforma, no entanto, previam a necessidade de investimento de pelo menos R$ 10 milhões. Neste caso, o Governo do Estado completou o valor, anunciando que para ocorrer a ordem de serviço assinada pela governadora Fátima Bezerra, falta somente que a Caixa Econômica expedir a Autorização do Início da Obra, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Quanto ao atendimento aos pacientes

A Secretaria Estadual de Saúde planeja transferir os pacientes para o Hospital Regional da Polícia Militar e também para o Hospital Regional da Mulher. Verifica as questões técnicas.