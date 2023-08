Eduardo Leite fará evento “Diálogos Tucanos RN” com Ezequiel e reunirá lideranças no dia 18

Eduardo Leite fará evento “Diálogos Tucanos RN” com Ezequiel e reunirá lideranças no próximo dia 18 . Esta semana prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e pré-candidatos do PSDB serão mobilizados para o evento. O encontro regional acontecerá em Natal. O evento servirá para ouvir líderes e militância sobre o futuro do partido no Brasil. Eduardo já percorreu os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, para discutir o futuro do país e também a reconstrução do partido.

O presidente estadual do PSDB no Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, recebeu uma ligação do governador gaúcho, Eduardo Leite, dirigente nacional da sigla, confirmando uma visita ao Estado no próximo dia 18 de agosto (sexta-feira).

O encontro regional “Diálogos Tucanos RN” acontecerá em Natal. O evento servirá para ouvir líderes e militância sobre o futuro do partido no Brasil. Eduardo já percorreu os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Espirito Santo, para discutir o futuro do país e também a reconstrução do partido.

De acordo com informações, e obedecendo calendário aprovado pela Executiva Nacional do PSDB, o partido no Rio Grande do Norte já realizou debate democrático interno, com a promoção de encontros, para ouvir filiados e encaminhar posicionamentos programáticos antes de definir os novos dirigentes nas diversas instâncias.

De maio a julho foram instalados quase 70 novos diretórios municipais, e outros que estão nas articulações. A ideia é reforçar o trabalho até o fim do ano para ampliar a força tucana nos 167 municípios. Em setembro, acontecerá a convenção municipal do PSDB de Natal, que vem ganhando novos vereadores.

No Rio Grande do Norte, os tucanos vêm crescendo nos últimos anos e agora também já recebeu quatro novos vereadores em Natal. O governador Eduardo Leite deu carta branca a Ezequiel Ferreira para continuar o trabalho de fazer o partido aumentar o número de prefeitos, vices e vereadores em todas as regiões do Estado.

Em 2022, os tucanos potiguares conseguiram 31,21% dos votos para deputado estadual – o maior percentual de votos para as Assembleias Legislativas de todo Brasil. Foram eleitos 10 parlamentares, inclusive Ezequiel Ferreira, que conseguiu a maior votação proporcional em todo país, com 3,76% dos votos.

A partir da próxima semana, os tucanos da capital e do interior serão mobilizados para receber o presidente nacional da sigla, Eduardo Leite. Assim como o Rio Grande do Norte, para os que duvidam que o PSDB volte a ocupar espaços relevantes de poder, Leite citou exemplos de renascimento na política e no setor empresarial e convocou a todos para se engajarem no trabalho de reconstrução do partido.

“Agora, o PSDB tem uma missão, o caminho não é fácil, mas nós não estamos no PSDB porque seja o caminho mais fácil, mas porque é o melhor caminho para as nossas comunidades e o nosso país.”

E complementou: “A gente precisa fortalecer o PSDB, porque o Brasil precisa de um partido que aponte um caminho com serenidade, com equilíbrio, com bom senso, que foque em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. Nós estamos na política e política é atividade para fazer a vida das pessoas melhorar e não para tornar a vida delas insuportável, numa guerra de uns contra os outros”.

Recentemente o PSDB que em 2020 elegeu três parlamentes, já recebeu quatro novos integrantes: Heberth Sena que saiu do PL, Aldo Clemente que migrou do PDT, e Klaus Araújo, ex-Solidariedade, novo coordenador político do PSDB. Anderson Lopes também foi eleito pelo Solidariedade, mas já admite a nova opção pelo PSDB.

O PSDB de Mossoró também, já estar sob o controle do presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim. Como ele ainda não concluiu o processo de desfiliação do Solidariedade, assumiu o comando do partido sua esposa, farmacêutica Fátima Tereza, na presidência da sigla. A filiação de Lawrence ao PSDB acontecerá quando ele estiver oficialmente fora dos quadros do Solidariedade.