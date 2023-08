Confira os pontos de vacinação contra raiva em Mossoró durante esta semana

Segundo o cronograma do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mossoró, a partir desta segunda-feira (7) a vacinação será levada para as comunidades rurais Jurema, Montana, Real, entre outras. Na zona urbana, é possível o agendamento da imunização de cães e gatos, a partir de 5 animais domiciliados que estejam na residência do tutor no momento da aplicação da vacina. Os tutores podem entrar em contato com o CCZ por meio do telefone (84) 3315-4833. Na próxima sexta-feira (11), das 8h às 11h, cães e gatos podem ser vacinados em pontos estratégicos espalhados por todas as regiões da cidade; confira todos os pontos.