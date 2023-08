Presidente da ALRN disponibiliza sistema Legis Vídeos para filiados da Unale

O mecanismo, desenvolvido pela equipe da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, disponibiliza ao público os vídeos das sessões e reuniões parlamentares transmitidas pela TV Assembleia, com campos de busca e filtros, permitindo, inclusive, edição e recorte. "A ferramenta criada pela equipe da diretoria de Gestão Tecnológica da ALRN será disponibilizada para as demais Assembleias Legislativas que participam da Unale. Ela busca oferecer transparência e mais facilidade de acesso aos trabalhos legislativos", explicou o deputado Ezequiel Ferreira.