TJP de Mossoró retoma atividades no próximo dia 21 com julgamento de mais um envolvido no “Caso Geanne”. Thailson Vinicius da Silva, conhecido como “Bibi da Carroça”, de 23 anos, vai à júri popular no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, no próximo dia 21. Este será o primeiro julgamento da Segunda Reunião Ordinária Tribunal do Júri Popular de Mossoró, que ainda terá outras 3 sessões no mês de agosto. Thailson é acusado de ter participado do homicídio da menina Geanne de Melo Nogueira, no dia 4 de novembro de 2018, do Dom Jaime Câmara. A adolescente foi morta por vingança, arrastada pela rua, torturada e teve o corpo queimado. De acordo com a denúncia, o réu foi o responsável por cobrar o combustível utilizado no crime.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró volta a se reunir no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, a partir do próximo dia 21 de agosto, para iniciar Segunda Reunião Ordinária do ano de 2023, que ainda terá outras 3 sessões no mês de agosto, no dia 22, 28 e 29.

O primeiro a sentar no banco dos réus, no dia 21, é Thailson Vinicius da Silva, conhecido como “Bibi da Carroça”, de 23 anos.

O réu está preso desde o dia 13 de julho de 2022, após ser capturado por policiais da 53ª Delegacia de Polícia (DP de Polícia de Pau dos Ferros).

Thailson é acusado de ter participado do homicídio da menina Geanne de Melo Nogueira, no dia 4 de novembro de 2018, do Dom Jaime Câmara. A adolescente foi morta por vingança, arrastada pela rua, torturada e teve o corpo queimado.



De acordo com a denúncia, o réu foi o responsável por cobrar o combustível utilizado para carbonizar o corpo da menina.

Outros cinco acusados pelo crime já foram à júri popular. Apenas um deles foi absolvido, mas o Ministério Público do Rio Grande do Norte ainda está recorrendo da decisão.





RELEMBRE O CASO

Geane de Melo Nogueira, de 12 anos, foi raptada no dia 4 de novembro de 2018, da própria casa. De acordo com os autos do inquérito, os acusados, armados, foram até a casa da menina e ordenaram que ela saísse. Como a avó da menina negou, eles invadiram a residência.

Geane foi retirada do local à força, sendo insultada e agredida com socos e coronhadas. Em seguida, ela foi levada do local.

Ela passou dois dias desaparecida. Na época, o pai da menina chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para localizá-la.

O corpo da menina foi encontrado dois dias depois, no dia 6 de novembro, queimado e em avançado estado de decomposição, em um matagal da Favela do Velho, no bairro Malvinas.



Durante as investigações, ficou comprovado que Geane foi morta por vingança. Ela foi raptada, torturada, morta e queimada por ser irmã dos assassinos de Calleb, no caso Giovane e Jefferson Nogueira.

Ao tentar matar Iranilson, Giovane e Jefferson terminaram matando Calleb. baleando a mãe dele (Débora) na garganta e também o alvo, no caso Iranilson Bezerra. Calleb morreu com um tiro na cabeça e seus pais sobreviveram.

Os irmãos de Geane, Geovani de Melo Nogueira, conhecido por Buxudo, e Jefferson de Melo Nogueira, conhecido por Bebu, foram julgados pela morte de Calleb, bem como pelas tentativas de homicídio da mãe dele, Débora Maria Bezerra de Sousa, e do pai, Francisco Iranilson.



O júri popular da dupla aconteceu em 4 de março deste ano. Juntos os irmãos foram condenados a 102 anos de prisão em regime fechado.