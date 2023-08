Homem que matou carroceiro próximo à Cobal é identificado e indiciado pela DHPP

Luiz Dom Diego já é um velho conhecido da justiça, já tendo sido condenado por outros crimes de homicídios, um deles contra outro carroceiro. Atualmente, ele cumpre pena por roubo. De acordo com as investigações conduzidas pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, ele também foi o responsável por atirar e matar o carroceiro Severino Pereira Neto, em 10 de setembro de 2022, próximo à Cobal. No dia, a vítima estava trabalhando, quando foi surpreendida por Dom Diego, que já chegou atirando. Segundo o delegado Caio Fábio,o inquérito foi concluído e remetido à justiça, que deferiu o pedido de prisão preventiva, garantindo que ele continue preso para responder por este crime.