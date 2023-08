Prefeitura Municipal de Tibau inicia hoje mutirão de cirurgia de catarata

A Prefeitura Municipal de Tibau, através da Secretaria de Saúde, promove nesta quinta-feira (10) um mutirão de cirurgias de catarata, com seus primeiros pacientes desde o início da iniciativa de zerar as filas de pessoas que precisam do procedimento. Trabalho está sendo feito em parceria com a Clinica Dr. Vasconcelos, de Mossoró

A Prefeitura Municipal de Tibau, através da Secretaria de Saúde, promove nesta quinta-feira (10) um mutirão de cirurgias de catarata, com seus primeiros pacientes desde o início da iniciativa de zerar as filas de pessoas que precisam do procedimento.

Ao procurarem a secretaria, é feito o agendamento na clínica conveniada, e estes pacientes dão início ao preparativo para realizar a cirurgia. Nesta quinta-feira, foram encaminhados 10 pacientes para a Clínica Dr. Vasconcelos, no município de Mossoró, para realizar todos os exames preparatórios e sair com a cirurgia agendada.

Essa iniciativa será um trabalho contínuo, uma vez que o paciente opera um dos olhos, o procedimento já está agendado para o seguinte, tornando o atendimento mais ágil e diminuindo com mais rapidez a fila de espera, uma vez que os mais afetados são pessoas com idade de aproximadamente 50 anos, e essa parcela da população forma uma média de 25% da população do país.

A oferta é renovada a cada semana, na próxima, mais 10 pacientes serão encaminhados para a clínica até que zere toda a demanda que se faz necessária atualmente.