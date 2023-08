Isolda participa do lançamento do Novo PAC; Duplicação da BR 304 está incluída: ‘valeu a luta!’. O lançamento do programa aconteceu nesta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro. “Um momento muito importante e de muita alegria para nós porque no Pac 3 está inclusa a tão sonhada duplicação da BR 304. Valeu a luta!”, disse a deputada Isolda Dantas, em suas redes sociais. O Novo PAC investirá 45,1 bilhões no Rio Grande do Norte. Além da duplicação da 304, garantirá muitas outras obras importantes pro desenvolvimento do Estado.

Hoje, 11, a deputada estadual Isolda Dantas, junto da governadora Fátima Bezerra, fez questão de acompanhar presencialmente a cerimônia de lançamento do Novo Pac (Programa de Aceleração do Crescimento) que ocorreu no Rio de Janeiro.

“Um momento muito importante e de muita alegria para nós porque no Pac 3 está inclusa a tão sonhada duplicação da BR 304. Valeu a luta!”, disse a deputada em suas redes sociais.

O Novo PAC investirá 45,1 bilhões no Rio Grande do Norte. Além da duplicação da 304, garantirá muitas outras obras importantes pro desenvolvimento do Estado.

Com a finalização da Reta Tabajara, a duplicação da BR 304 começará por Mossoró (no entroncamento da 016) e trechos de entroncamento da RN 120 com a BR 226. Também se investirá na conclusão da barragem Oiticica e do Ramal do São Francisco em Apodi, um Hospital de Trauma na região de Parnamirim, investimento em moradias pelo Minha Casa, Minha Vida e a viabilidade do Porto Industria Verde.

Segundo o governo federal, o Novo PAC vai investir cerca de R$ 1,68 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões pós 2026.

Os recursos previstos são do orçamento geral da união, além de empresas estatais, financiamentos, e setor privado.