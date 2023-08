Volume de vendas do comércio varejista do RN fecha semestre com queda de 0,6%. O comércio varejista potiguar fechou o primeiro semestre do ano em baixa (-0,6%) apesar de uma pequena alta de 1,3 ponto percentual (p.p.) se comparado ao mês anterior (-0,3%). No acumulado em 12 meses, o estado teve alta de 0,5% e se comparado a junho de 2022, a alta foi de 0,3%.

O desempenho no semestre foi perdendo ritmo ao longo do ano que, embora tenha tido um crescimento concentrado em janeiro, quando foi de 3,9% na série com ajuste sazonal, os resultados dos meses posteriores tiveram variações menores, em alguns casos negativa, como os meses de fevereiro, abril e maio de 2023 (-1,1%, -0,4% e –0,3% respectivamente).

Nacionalmente, a média do volume de vendas fechou em 1,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada no dia 14 de junho de 2023 pelo IBGE.

Na análise regional, o comércio varejista apresentou resultados positivos em 22 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Alagoas (2,7%), Acre (2,6%) e Paraíba (2,2%). Entre as quatro UFs que tiveram recuo, as principais foram Minas Gerais (-1,3%), Tocantins (-0,9%) e Pernambuco (-0,9%). O Rio Grande do Norte ficou na nona posição com 1,0% se consideradas todas as UFs brasileiras.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, também houve maioria de estados com alta, 25 das 27 UFs, com destaque para Maranhão (7,6%), Alagoas (6,7%) e Bahia (6,6%).

O Rio Grande do Norte ficou na 13ª posição com alta de 2,0%. As taxas negativas foram registradas em Santa Catarina (-0,1%), Tocantins (-1,1%) e Pernambuco (-1,8%).

Índices de receita de vendas do comércio variam e nem sempre acompanham desempenho do volume de vendas do estado

Apesar do índice positivo no índice com ajuste sazonal, não se vê o reflexo na Receita Nominal de Vendas do RN que teve queda de –0,6%, se comparado a maio de 2023, junto a outras 11 UFs, sendo a maior queda no Tocantis e no Amapá, ambos com –2,4%.

Já no acumulado do ano e no acumulado dos últimos 12 meses o estado apresentou variações positivas, ainda que muito atrás das maiores variações regionais que foram 17% no Tocantins e 19,5% na Paraíba, respectivamente.

Já no comércio varejista ampliado, todos os índices de receita de vendas de junho de 2023 foram positivos. Para variação com ajuste sazonal comparada a maio de 2023, o índice ficou em 2,0%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o índice ficou em 4,9%. No acumulado ano e no acumulado dos últimos 12 meses, as variações para o estado do RN foram de 4,4% e 6,8%, respectivamente.

Volume de Serviços no RN cresce em junho de 2023 e varia 11,6% se comparado a junho de 2022

Em junho de 2023, o volume de serviços no Rio Grande do Norte avançou 0,8% se comparado ao mês imediatamente anterior (com ajuste sazonal) e frente a junho de 2022, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços avançou 7,1 ponto percentual (p.p.), tendo a maior variação registrada desde maio de 2022 (12,7%).

O acumulado do ano foi de 7,5% e o acumulado em 12 meses foi de 5,5%, subiu 0,9 ponto percentual (p.p.) se comparado ao mesmo índice de maio. Esses dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.

Regionalmente, 16 das 27 unidades da federação assinalaram expansão no volume de serviços em junho de 2023, frente ao mês imediatamente anterior, acompanhando o avanço no resultado do Brasil (0,2%) – série ajustada sazonalmente. O Rio Grande do Norte ficou na décima posição entre os estados com maior variação positiva.

O crescimento no volume de serviços teve reflexo em todas as taxas de receita de serviços pesquisadas no RN. Em relação ao mês imediatamente anterior, considerando o ajuste sazonal, o estado caiu 3p.p. em relação ao mês de maio, mas manteve-se com uma taxa positiva de 0,4%. Na comparação com março de 2022, o RN saiu de 6,1% para 13,0% e no acumulado do ano o estado aumentou 0,2 p.p. fechando o semestre com alta de 12%.