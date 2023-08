Dupla é presa por latrocínio de ex-vereador de Severiano Melo; outros dois suspeitos estão foragidos

As prisões aconteceram na tarde desta terça-feira (15). Francisco Ornil dos Santos, mais conhecido como "Tico da Malhada", de 67 anos, foi encontrado morto no dia 5 de agosto de 2023, em um matagal, no município de Pedra Grande. De acordo com as investigações, quatro suspeitos participaram da ação criminosa. Todos foram identificados. Jefferson Ferreira da Silva, o “Pita”, de 27 anos, foi preso no município de João Câmara. Já Jackson Barbosa da Silva, conhecido como “Jack”, de 28 anos, foi preso em São Bento do Norte. A polícia pede ajuda da população para localizar Francisco do Nascimento Barbosa, conhecido como "Farrusca", e Francisco Barbosa da Silva, conhecido como "Kiko", que seguem foragidos.