Menor suspeito de participar de tentativa de latrocínio e roubo de HRV é apreendido em Mossoró

Os crimes aconteceram na segunda-feira (14). A polícia civil tomou conhecimento sobre uma tentativa de latrocínio contra uma mulher, no bairro Aeroporto, e um carro tipo HRV de um casal, tomado de assalto no Nova Betânia. Com essas informações foram iniciadas as investigações, que levaram ao paradeiros dos supostos autores dos crimes, um homem e um adolescente. As vítimas do assalto reconheceram o adolescente como o responsável por ameaçá-los com uma arma e tomar o veículo. Já a vítima da tentativa do latrocínio, que segue hospitalizada, não pode comparecer à Defur para reconhecê-lo. O outro homem não foi reconhecido pelo assalto em questão, mas irá responder por outros assaltos que vinham sendo investigados e cujas vítimas o reconheceram.