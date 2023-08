Apagão foi provocado por falha na linha Quixadá/Fortaleza II, da Eletrobras CHESF. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a linha teve seu fluxo de energia interrompido devido a uma atuação indevida da proteção. O ocorrido desencadeou uma série de ações que amplificaram os impactos a toda a sociedade brasileira. De acordo com a Eletrobras CHESF, o problema já foi corrigido. Alexandre Silveira reforçou a importância de encontrar a causa dos acontecimentos para uma resposta rápida à sociedade brasileira. “Tenho buscado de forma firme buscar as respostas que a sociedade espera para esclarecermos todos os acontecimentos. Fiz várias reuniões o dia todo buscando entender os fatos e cobrando celeridade nas respostas”, destacou o ministro.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou nesta quarta-feira (16) uma reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) para levantar as informações sobre os eventos ocorridos no Sistema Interligado Nacional (SIN) nessa terça-feira (15).

Antes da reunião, o ministro já tinha se reunido na sala de situação com representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para tratar do assunto.

O diagnóstico inicial do ONS mostra que a perturbação ocorrida no dia 15 de agosto foi de grande porte, com origem na região Nordeste, envolvendo todos os estados atendidos pelo SIN, acarretando o corte de carga da ordem de 19.000 Megawatt (MW), o que corresponde a 27% da carga total do momento da perturbação.

Houve a atuação de esquemas regionais e proteções do sistema elétrico para contenção da perturbação. A conclusão da recomposição das cargas ocorreu às 9h05 na região Sul, às 9h33 nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e às 14h49 nas regiões Norte e Nordeste.

Foi identificado que o problema se iniciou na Linha de Transmissão 500 kV Quixadá / Fortaleza II, da Eletrobras CHESF, que teve seu fluxo de energia interrompido devido a uma atuação indevida da proteção.

O ocorrido desencadeou uma série de ações que amplificaram os impactos a toda a sociedade brasileira. De acordo com a Eletrobras CHESF, o problema já foi corrigido.

Alexandre Silveira reforçou nas duas reuniões a importância de encontrar a causa dos acontecimentos para uma resposta rápida à sociedade brasileira.

“Tenho buscado de forma firme buscar as respostas que a sociedade espera para esclarecermos todos os acontecimentos. Fiz várias reuniões o dia todo buscando entender os fatos e cobrando celeridade nas respostas”, destacou o ministro.

A reunião do CMSE contou com participação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Além das reuniões com o setor de energia, Alexandre Silveira recebeu também o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. De acordo com o ministro, é importante o auxílio da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para ampliar as investigações.