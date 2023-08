Mais dois suspeitos do latrocínio de ex-vereador de Severiano Melo são presos. De acordo com as investigações, quatro suspeitos participaram da ação criminosa, ocorrida no dia 05 de agosto de 2023, no município de Pedra Grande/RN, que vitimou Francisco Ornil dos Santos, mais conhecido como "Tico da Malhada", de 67 anos. Na terça-feira (15) a polícia civil já havia prendido dois envolvidos no crime e outros dois permaneciam foragidos. Nesta quarta (16), Francisco do Nascimento Barbosa, conhecido como "Farrusca", e Francisco Barbosa da Silva, conhecido como "Kiko" também foram localizados e presos.

Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia de São Bento do Norte prenderam, nesta quarta-feira (16), Francisco do Nascimento Barbosa, conhecido como "Farrusca", e Francisco Barbosa da Silva, conhecido como "Kiko", envolvidos no crime de latrocínio contra Francisco Ornil dos Santos, mais conhecido como "Tico da Malhada", de 67 anos.

De acordo com as investigações, quatro suspeitos participaram da ação criminosa, ocorrida no dia 05 de agosto de 2023, no município de Pedra Grande/RN. Na terça-feira (15) a polícia civil já havia prendido outros dois envolvidos no crime.



O trabalho investigativo da Delegacia de Polícia Civil de São Bento do Norte contou com o apoio da 10ª Delegacia Regional de João Câmara.

O crime

"Tico da Malhada" era ex-vereador da cidade de Severiano Melo, na região Oeste Potiguar. No dia (05), ele havia saído da capital em direção ao município de João Câmara, mesmo dia em que foi confirmado o desaparecimento.

O carro dele foi achado no dia seguinte, enquanto que o corpo foi encontrado três dias após o desaparecimento. O veículo e a vítima estavam em uma área de estrada carroçável em Pedra Grande.