Mais um homicídio foi registrado na cidade de Mossoró, o sexto desde o início desta semana. Nesta quinta-feira (17), Leykson Thiago Fernandes de Oliveira, conhecido como Thiago do Bode, foi assassinado a tiros nos Três Vinténs.

De acordo com informações de populares, o homem havia saído de sua residência, por volta das 10h30, a pé, pela rua João Batista Martins. No cruzamento com a Hilário Queiroz, ele foi surpreendido pelo atirador.

De acordo com o delegado Caio Fábio, da DHPP, a perícia do Itep identificou, pelo menos, cinco disparos de pistola calibre .40. No local, prevaleceu a lei do silêncio, ninguém quis comentar o caso.

Thiago respondia pelo crime de roubo e vinha cumprindo pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Recentemente, ele havia rompido o equipamento e acabou sendo recapturado.

Poucos dias depois, voltou a ser posto em liberdade, mas sem a tornozeleira, devido a falta, em quantidade suficiente, do equipamento no estado.