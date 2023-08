Mototaxista é assassinado a tiros em via pública, próximo a UBS dos Teimosos

O crime aconteceu por volta das 13h30 desta quarta-feira (16). A vítima, identificada como Francisco Canindé da Silva, estaria fazendo uma corrida no momento em que foi alvejada por dois disparos, tendo um a atingido na região da nuca e outro no rosto. Uma mulher, que havia contratado uma corrida a partir do Centro, estava na garupa da motocicleta. Ela afirmou à polícia que dois homens se aproximaram em outra motocicleta e a mandaram correr, antes de atirar no mototaxista. A equipe da DHPP vai investigar o caso.