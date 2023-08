MEC divulga resultado da lista de espera do Prouni do segundo semestre de 2023. A consulta pode ser realizada pelos candidatos, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni). Nesta segunda edição do Prouni, 276.566 bolsas foram ofertadas, sendo 215.530 integrais e 61.036 parciais (50%). Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do Prouni deverão comparecer às instituições para as quais foram pré-selecionados, no período de 21 a 28 de agosto, para comprovação das informações prestadas em sua inscrição.

FOTO: MOSSORÓ HOJE