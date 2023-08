PF instaura inquérito para investigar se houve sabotagem no caso do apagão de 15 de agosto. O inquérito policial foi instaurado nesta terça-feira (22). A investigação, que corre em sigilo, apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. O pedido de investigação por parte da Polícia Federal foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A ONS identificou que o apagão, que deixou 25 estados e o Distrito Federal sem energia elétrica, começou na Linha de Transmissão 500 kV Quixadá / Fortaleza II, da Eletrobras CHESF, que teve seu fluxo de energia interrompido devido a uma atuação indevida da proteção.

A Polícia Federal instaurou nesta terça-feira (22) inquérito policial para apurar as causas do apagão que deixou parte do país sem energia elétrica na terça-feira, 15 de agosto.

A investigação, que corre em sigilo, apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

O pedido de investigação por parte da Polícia Federal foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no dia seguinte ao ocorrido. Na época, ele reforçou a importância de encontrar a causa dos acontecimentos para uma resposta rápida à sociedade brasileira.

Inicialmente, o Operador Nacional do Sistema (ONS) identificou que o apagão, que deixou 25 estados e o Distrito Federal sem energia elétrica, começou na Linha de Transmissão 500 kV Quixadá / Fortaleza II, da Eletrobras CHESF, que teve seu fluxo de energia interrompido devido a uma atuação indevida da proteção.