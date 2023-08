Isolda solicita alteração em lei para desvincular a aquicultura do setor da pesca artesanal."Essa alteração é uma construção conjunta com as comunidades de pescadores artesanais e demais comunidades. Inicialmente foi uma demanda originária do 6º Encontro Estadual da Articulação Nacional de Pescadoras (ANP)" , realizada em Galinhos no mês de maio", destacou a parlamentar. A deputada afirmou que durante o evento, as mulheres pescadoras ratificaram denúncias relativas a desigualdades, violações de direitos e desmontes de políticas públicas.

FOTO: REPRODUÇÃO