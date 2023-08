MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

“Toda mulher tem direito de não ter medo e de ter paz, seja onde ela estiver”, disse a Major Martini. Primeira mulher a assumir o comando do Corpo de Bombeiros de Mossoró.

Governadora agradece a Styvenson pelos recursos para a reforma do Tarcísio Maia e cobra da empresa contratada para fazer a obra para concluir no prazo de 12 meses

Lentidão nas obras do DNIT para restaurar rotatória do Hotel Thermas em Mossoró irrita motoristas

Banco de dados vai reunir registros de violência contra a mulher para nortear políticas públicas, em Mossoró

Mossoró vai integrar paralisação em protesto contra redução do FPM e dívida do Estado

Reviravolta: Justiça suspende decisão que cassou título de doutorado da reitora da Ufersa

Documentário conta transformação da Maternidade Almeida Castro após intervenção judicial

Mais de 650 visitantes chegam a Mossoró para explorar a Rota do Sal

Secretaria de Agricultura instala e realiza manutenção de bombas na zona rural de Mossoró

Prefeitura de Mossoró alcança 99,92% de avaliação em transparência, aponta levantamento do Ministério Público do Rio Grande do Norte

ESTADO

Fátima anuncia assinatura para promoção de praças do Corpo de Bombeiros do RN

Governo do RN anuncia a criação do Plano Estadual de Baixo Carbono

Encontro entre 3R Petroleum e comissão da ALRN é adiado para setembro;

Venda de combustíveis tem queda de 23% no mês de julho no Rio Grande do Norte

Isolda Dantas sugere alteração na lei para adequar Política Estadual da Pesca

POLÍCIA

Procurado pela polícia civil como autor de homicídio em 2022 no conjunto Vingt Rosado se entrega a justiça.

Golpe do PIX: Homem perde 33 mil reais ao tentar comprar veículo pela internet.

Novo helicóptero e 150 novas viaturas são entregues às forças de segurança do RN.

NACIONAL

Senadora Zenaide Maia diz que é contra e vai fazer campanha contra comercialização de partes do corpo humano (Video)

Farmácias públicas vão divulgar estoques de medicamentos na internet

Jair Renan Bolsonaro é alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia do DF

CPMI do 8 de Janeiro aprova quebra de sigilo de Zambelli e Delgatti

STF forma maioria para definir critério que diferencie usuário de traficante de maconha; Mendonça pede vista