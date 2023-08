Conta de energia elétrica segue sem aumento no mês de setembro. A bandeira segue verde no próximo mês, conforme informou a Aneel. Isso significa que não haverá acréscimo na conta dos consumidores brasileiros. Esse cenário vem se mantendo desde o mês de abril de 2022 e deve permanecer assim até o final deste ano. A bandeira verde, válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas.

FOTO: REPRODUÇÃO