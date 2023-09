Em nota, Estado diz que não reconhece números expostos pela Prefeitura de Mossoró. Nesta terça-feira (29) a Prefeitura de Mossoró reuniu a imprensa para um coletiva, onde apresentou o impacto financeiro negativo resultante da redução do FPM e da dívida que ultrapassa R$ 117 milhões do Governo do Estado com o Município, referente a áreas como saúde, IPVA e ICMS. Em nota, o Governo do RN classificou alguns como “valores deturpados, que não condizem com a realidade”. Disse, ainda, que “reitera o compromisso com a responsabilidade e com a transparência, sobretudo quando se trata das finanças públicas do RN, bem como está sempre aberto ao diálogo”.

No final da noite desta terça-feira (29) o Governo do Rio Grande do Norte emitiu uma nota relacionada a coletiva de imprensa concedida pela Prefeitura de Mossoró, para apresentar o impacto financeiro negativo resultante da redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de uma dívida que ultrapassa R$ 117 milhões do Estado com o Município. Os valores são referentes a repasses de áreas como saúde, IPVA e ICMS.

Na nota, o Governo classificou alguns como “valores deturpados, que não condizem com a realidade” e detalhou alguns pontos expostos pelo município.

Disse, ainda, que “reitera o compromisso com a responsabilidade e com a transparência, sobretudo quando se trata das finanças públicas do RN, bem como está sempre aberto ao diálogo”.





Natal, 29 de agosto de 2023

Sobre os alegados atrasos nos repasses do Governo do Estado ao município de Mossoró, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio Grande do Norte, não reconhece os números expostos pela prefeitura na manhã desta terça-feira (29) e classifica alguns como valores deturpados, que não condizem com a realidade. É o caso da dívida de R$ 58,2 milhões, referentes ao repasse do ICMS por meio do IPM, em razão de valores apresentados pela empresa Transpetro. Neste caso, o estado repassa os 25% do ICMS com base nos índices calculados para cada município, portanto, o rateio já foi feito entre todos os 167 municípios e o estado não deve nada desse repasse ao município de Mossoró.

Já em relação aos débitos tanto de ICMS, quanto de IPVA, referentes à Dívida Ativa, mensalmente estão sendo repassados, não só para Mossoró, como também para todos os municípios potiguares. Quanto à Farmácia Básica, o governo já retomou o pagamento desse programa desde maio e o passivo total está sendo transferido em cinco parcelas mensais de R$ 1,27 milhão para os municípios. Do mesmo modo, também já está sendo feito o repasse do valor pela compensação da União pelas perdas com a arrecadação de ICMS, em razão dos efeitos da LC 194/22, bem como já foi iniciado o repasse dos valores retroativos, conforme acordo com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), sendo quitado até dezembro.

A Sefaz também desconhece qualquer dívida relativas à Cosern, cujas alegações do município já foram alvo de ações judiciais que deram parecer favorável ao estado, e lembra que a prefeitura de Mossoró tem uma dívida com o estado que excede os R$ 100 milhões, em função do não pagamento dos serviços da Caern, que não estão sendo considerados pela gestão municipal.

A Fazenda Estadual ressalta ainda que, nos sete primeiros meses deste ano, o estado repassou ao município de Mossoró R$ 20,6 milhões a mais de transferência de ICMS e IPVA, significando um crescimento de 20%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

O Governo do Estado, assim como a Secretaria Estadual de Fazenda, reitera o compromisso com a responsabilidade e com a transparência, sobretudo quando se trata das finanças públicas do RN, bem como está sempre aberto ao diálogo, que é o meio mais democrático de solucionar os desafios.