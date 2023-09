Hospital da Mulher passa a ofertar atendimento em gastroenterologia pediátrica às crianças com APLV. O serviço, que passará a funcionar a partir desta quinta-feira (31), irá beneficiar 100 famílias do Oeste Potiguar. O atendimento será voltado a crianças da região, cadastradas para atendimento de alergia à proteína do leite da vaca, que passam a ser acompanhadas em Mossoró, não tendo mais que se deslocar até a capital do RN. No Hospital da Mulher as famílias terão acesso às consultas médicas, ao acompanhamento e orientações da equipe de nutrição, e irão receber as fórmulas alimentares infantis que substituem o leite.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) facilitará o acesso de 100 famílias do Oeste Potiguar ao acompanhamento médico e nutricional às crianças com Alergia à Proteína do Leite da Vaca (APLV), através da descentralização do Programa Estadual de dispensação de fórmulas especiais para crianças com APLV.

A partir desta quinta-feira (31) o Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, inaugura o atendimento em gastroenterologia pediátrica às crianças com APLV. Na unidade as famílias terão acesso às consultas médicas, ao acompanhamento e orientações da equipe de nutrição, e irão receber as fórmulas alimentares infantis que substituem o leite.

O Rio Grande do Norte é um dos estados brasileiros a ofertar, de forma gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), as fórmulas infantis especiais para as crianças com este tipo de alergia alimentar. As fórmulas são adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado do RN.

A diretora geral do Hospital da Mulher, Elenimar Costa Bezerra, explica que a descentralização do serviço foi possível por meio de parceria com a Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), responsável pela dispensação das fórmulas, e o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, em Natal, responsável pela capacitação dos profissionais.

“É uma iniciativa de grande importância, diante da dificuldade das famílias em terem que se deslocar até Natal para serem acompanhadas e receberem a fórmula, pois vamos evitar que 100 famílias cadastradas no programa, moradoras de 63 municípios da macrorregião Oeste, precisem viajar para ter acesso ao atendimento em gastroenterologia pediátrica", comemora.