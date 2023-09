No RN, Lula vai visitar obras de trecho do Ramal do Apodi no município de Luís Gomes. O presidente cumpre agenda no estado às 15h30 da sexta-feira (1º). De acordo com a agenda oficial da Presidência, a visita ocorrerá às obras do Ramal do Apodi – Túnel Major Sales, no Canteiro Administrativo ALYA, localizado em Luís Gomes, na BR 405, sentido Pau dos Ferros. Mais cedo, às 10h, o presidente participará da Cerimônia comemorativa dos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, do Banco do Nordeste, em Fortaleza/CE. Até a última atualização desta matéria, a agenda não incluía outros compromissos no Rio Grande do Norte.

FOTO: REPRODUÇÃO