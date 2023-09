“Não deixem de doar”, diz mãe de jovem salvo após passar por um transplante de fígado

João Victor Brito de Souza, hoje com 28 anos, precisou receber um fígado novo aos 19 anos. No ano de 2014, após começar a perder peso sem um motivo aparente, ele passou por uma série de exames e acabou sendo diagnosticado com a Doença de Wilson, síndrome rara que provoca, entre outros sintomas, insuficiência hepática por acúmulo de cobre no fígado. Ele entrou na fila de transplante às 17h do dia 12 de agosto de 2014. Na época, 156 pessoas aguardavam na fila por um fígado novo. No entanto, devido a gravidade em que se encontrava, João Victor passou a ser o primeiro da fila. Às 21h do mesmo dia, apareceu um doador compatível. Em menos de 24h, ele já estava transplantado.