Governadora Fátima Bezerra anuncia reforma de escolas em Pau dos Ferros

“Prioridade do nosso governo é criar um ambiente seguro e confortável nas escolas e o Programa Nova Escola Potiguar é o novo tempo para a educação do nosso Rio Grande do Norte”. Com essas palavras, a governadora Fátima Bezerra anunciou a reforma da Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas e assinou a ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual José Guedes do Rêgo. A cerimônia aconteceu na manhã deste sábado (02), na Escola Maria Edilma e reuniu diretores, servidores, alunos, parlamentares federais e estaduais e comunidade em Pau dos Ferros.

A cerimônia aconteceu na manhã deste sábado (02), na Escola Maria Edilma e reuniu diretores, servidores, alunos, parlamentares federais e estaduais e comunidade em Pau dos Ferros. Ainda nesta cidade, a governadora participou a abertura a sequencia de três dias de shows da Finecap 2023, ao lado da prefeita Mariana Almeida.

A reforma está inserida no Programa Nova Escola Potiguar (PNEP), e contempla a revisão geral da estrutura da cobertura e substituição de telhas e pavimentos danificados por novos, revisão das instalações hidro sanitárias e elétricas, além da instalação de sistemas de segurança, prevenção a incêndio, instalação de ar condicionado nas salas de aulas, construção de laboratórios, sala para a direção, refeitório, biblioteca, sala de multimídia, entre outros. A previsão para a conclusão da obra é de até sete meses. O valor investido é de R$ 2.686.631,19.

"Estamos avançando na melhoria da Educação. Aqui em Pau dos Ferros são três escolas recebendo melhorias que somam investimento de R$ 6 milhões", destacou a governadora para lembrar que a escola Maria Edilma vem há 37 anos prestando serviços à comunidade e só agora recebe uma grande reforma para ter instalações melhor adequadas e confortáveis.

A governadora enfatizou também que a adoção pela gestão estadual do Programa de Apoio à Autogestão escolar permite que as diretorias possam promover melhorias de forma desburocratizada e autônoma na infraestrutura das escolas. "Fico feliz em saber que aqui na Maria Edilma a diretoria já está investindo o PAG Predial instalando a rede física para receber os equipamentos de conectividade e internet com wi-fi de qualidade que estamos viabilizando dentro do PNEP", afirmou.

O diretor da escola Maria Edilma, Francisco Nery disse que "Nossa escola é antiga, e agora estamos recebendo total apoio do Governo do Estado para melhorar nossas instalações e infraestrutura. Teremos um ambiente digno, inclusive com conectividade e wi-fi de qualidade atendendo também a comunidade do entorno da escola".

Aparecida Vieira, coordenadora da 15ª Direc, explicou que a escola atende comunidade vulnerável e faz inclusão através do EJA - Ensino de Jovens e Adultos. "Funcionamos também no turno da noite para atender as pessoas que trabalham durante o dia. E temos banca permanente do ensino supletivo para quem está fora da faixa etária, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Apoiar a educação não é gasto é investimento", pontuou.

Presentes ao ato de assinatura da ordem de serviço, parlamentares estaduais e federal também se pronunciaram. A deputada estadual Isolda Dantas, professora de profissão, registrou que "o investimento em educação é dos mais importantes no setor público, transforma vidas". Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa a deputada Divaneide Basílio afirmou que melhorar a educação pública significa atenção aos alunos e suas famílias que merecem ensino de qualidade para permitir a realização de sonhos e melhora na qualidade de vida". Já o deputado federal Fernando Mineiro, também professor por profissão, destacou a necessidade de fortalecer a educação em todos os níveis para uma sociedade mais justa e desenvolvida.

A Escola Estadual Maria Edilma de Freitas atende hoje 537 alunos distribuídos no Ensino Médio, Ensino Fundamental do sexto ao nono ano e Educação de Jovens e Adultos voltado para o Ensino Médio.

Na ocasião, a governadora assinou a ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual José Guedes do Rego, também em Pau dos Ferros, como parte do cronograma de obras da Secretaria Estadual de Educação e Cultura.

A escola tem matriculados hoje, 212 alunos no Ensino Fundamental (anos iniciais) do primeiro ao quinto ano. Serão investidos R$ 95.174,94 em manutenção predial como: revisão de cobertura, revisão das instalações hidro sanitárias, impermeabilização de reservatório de água e pintura geral da escola. A previsão da conclusão das obras em até dois meses.

O Programa Nova Escola Potiguar - PNEP

O Programa reúne um conjunto de ações estruturantes que iniciarão um novo momento da educação estadual do Rio Grande do Norte. Com investimento total de R$ 289,5 milhões recursos do FUNDEF mais ganhos de capital, adicionados a 110,5 milhões advindo do aumento de receitas, totalizando R$ 400 milhões.

O PNEP inclui a criação de doze Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte, adequações nos 11 Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs) que serão transformados em IERNs, a construção de dez novas escolas estaduais e a reforma em 60 unidades estaduais de ensino.

Geração Conectada

Outra ação do Programa é o Geração Conectada o qual prevê a entrega de novos laboratórios de informática nas escolas e equipamentos, como tablets, para os estudantes, bem como a conexão das escolas da rede estadual com o mundo, através dos cabeamentos da Infovia Potiguar. Para a entrega de banda larga nas escolas, o investimento é da ordem de R$ 62.5 milhões e prevê a implantação em todas as unidades escolares.





Governadora visita 26ª FINECAP no Alto Oeste





Com ações culturais, educativas e econômicas, a 26ª Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar acontece até o próximo dia 04 de setembro. Na noite desta sexta-feira (01), a governadora Fátima Bezerra esteve no evento e destacou a importância da Feira para a região. “Apoiar a Feira é fundamental para o desenvolvimento em várias esferas do Alto Oeste. Ver de perto essa grandeza é de emocionar, principalmente neste momento em que comemoramos os 167 anos de emancipação política de Pau dos Ferros. Apostamos no desenvolvimento da região que se mostra melhor a cada dia”, disse a governadora.

A Finecap faz parte das comemorações dos 167 anos de Emancipação Política de Pau dos Ferros e tem apoio do Governo do Rio Grande do Norte com patrocínio de grandes empresas, através de incentivos fiscais por meio da Lei Câmara Cascudo.

São bares, restaurantes, salões de beleza, lojas de roupas e calçados, e outros segmentos do comércio, que aumentam o faturamento nessa época do evento. Vendedores ambulantes também conseguem fazer renda extra nos dias de evento. Um dos momentos mais esperados da feira foi o casamento comunitário em parceria com o Tribunal de Justiça, quando 23 casais oficializaram a união em praça pública.

Além da renúncia fiscal por meio da Lei Câmara Cascudo, em 2023 também há a parceria com o curso de Economia da UERN, que criou um instrumento para revelar os dados sobre movimentação econômica no município durante o evento, através da empresa júnior "E-Capital Consultoria e Assessoria". O público da pesquisa é formado pelo comércio, serviço, transporte, hotelaria, frequentadores e permissionários.

A expectativa de público durante os dez dias de evento (que começaram essa semana e vão até semana que vem) é de 300 mil pessoas. Devido ao grande número de pessoas circulando, houve incremento no número de agentes de segurança, câmeras de reconhecimento facial, garantindo a tranquilidade durante todo o evento.

Acompanharam a governadora, o vice-governador Walter Alves; Jaime Calado (Sedec); Daniel Cabral (Assecom); Sílvio Torquato (adjunto da Sedec) e Roberta Duarte (Emprotur).