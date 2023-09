Novas urnas eletrônicas que serão utilizadas em 2024 começa a ser distribuídas pelo TSE

Para o pleito municipal do próximo ano, serão substituídas aproximadamente 220 mil dessas máquinas. A distribuição do modelo UE2022 para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) teve início em agosto deste ano e se estenderá até fevereiro ou março de 2024, quando será concluída a produção de novos equipamentos. As urnas substituídas foram adquiridas em 2010 e que já chegaram ao seu ciclo final de uso, informou o chefe da Seção de Tecnologia de Urnas Eletrônicas do TSE, Ivanildo Pereira.