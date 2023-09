Operação de combate a roubos de veículos no RN e mais 3 estados resulta em 55 prisões. Coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, a operação foi visando intensificar a fiscalização e coibir a circulação de veículos roubados, furtados e com indícios de adulteração nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará, foi realizada entre os dias 20 de agosto e 1º de setembro. A ação contou com a participação das polícias Militar e Civil e do Instituto Técnico-Científico de Perícia do RN. Ao todo, foram recuperados 85 veículos de 55 pessoas foram presas.

FOTO: REPRODUÇÃO/PRF