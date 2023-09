PRF inicia a Operação Independência 2023 na próxima quinta-feira, 7. A operação, que será realizada até o dia 10, nas rodovias federais do RN e de todo o país, visa direcionar e intensificar as ações de policiamento, fiscalização e educação para o trânsito, para os condutores que vão pegar a estrada no feriadão. As ações são orientadas por análise de acidentalidade, levando em consideração os fatores humanos, via e veículo, visando incrementar a presença policial em trechos críticos com foco na segurança viária. O objetivo é contribuir para diminuição da quantidade de acidentes graves, feridos e de óbitos.

Durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá reforço no policiamento ostensivo e preventivo em locais com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito.

A Operação Independência 2023 inicia no dia 07 de setembro e vai até o dia 10, tendo como objetivo a redução no número de acidentes, fiscalizações e preservação da vida.

A PRF vai direcionar e intensificar as ações de policiamento, fiscalização e educação para o trânsito, orientadas por análise de acidentalidade, levando em consideração os fatores humanos, via e veículo, visando incrementar a presença policial em trechos críticos com foco na segurança viária.

Com a retomada do fluxo natural de veículos, os feriados tendem a registrar um aumento do fluxo de trânsito nas rodovias e, consequentemente, da violência no trânsito, podendo contribuir para um aumento na quantidade de acidentes graves, feridos e de óbitos.

Confira algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes:

Revisão preventiva no veículo, o que inclui a checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens;

O uso da cadeirinha para crianças é imprescindível – esse equipamento pode fazer a diferença em caso de acidente;

A cada três ou quatro horas de percurso, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Sono e cansaço podem ser traiçoeiros ao volante.

Em caso de emergência ligue 191.