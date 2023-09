Homem encontrado morto em estrada de barro na Serra do Mel foi assassinado com golpes na cabeça. O corpo da vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi encontrado no início da manhã desta terça-feira (5), em uma estrada de barro de acesso à Vila Espírito Santo. De acordo com o delegado Paulo Torres, a vítima foi morta com golpes de um objeto contundente. O homem estava bebendo em um lava-jato, horas antes de ser achado morto. O delegado informou que vai instaurar o inquérito para investigar o caso e vai chamar para depor aqueles que foram vistos com a vítima antes do crime.

FOTO: PÁDUA JR/RÁDIO DIFUSORA