Prefeitos discutem criação de consórcio intermunicipal para receber investimento em hidrogênio verde. Os prefeitos de Mossoró, Allyson Bezerra, e do Governador Dix-Sept Rosado, Dr. Arthur Vale, se reuniram na manhã desta quarta-feira (6), no Palácio da Resistência, sede do Município de Mossoró, para discutir a criação de um consórcio intermunicipal na região Oeste, liderado pelos dois municípios, para receber investimentos em hidrogênio verde. A medida visa gerar emprego e renda para a região. A reunião foi acompanhada por secretários municipais, pelo vereador de Almino Afonso, Júnior Mourão, e pelo Gestor Internacional de Investimentos, Paulo Sarmento, que propôs a ideia..

Os prefeitos Dr. Artur Vale, de Governador Dix-Sept Rosado, e Allyson Bezerra, de Mossoró, se reuniram na manhã desta quarta-feira (06) para discutirem investimentos em hidrogênio verde nos municípios.

O encontro foi realizado no Palácio da Resistência, sede do Município de Mossoró, e contou com a participação também do secretário municipal de Saúde de Governador Dix-Sept Rosado, Dr. Adail Vale; do vereador de Almino Afonso, Júnior Mourão; e do secretário municipal de Governo do Assessor Especial de Mossoró, Thiago Marques e Fellipe Rodrigues, respectivamente; além do Gestor Internacional de Investimentos, Paulo Sarmento.

A sugestão de Paulo Sarmento é que Governador Dix-Sept Rosado e Mossoró liderarem processo para formação de consórcio intermunicipal na região Oeste para receber investimentos em hidrogênio verde e gerar emprego e renda.

Os prefeitos vão continuar dialogando sobre o tema e uma nova reunião será agendada para ampliar o debate.