Vandalismo em estação de bombeamento deixa bairros de Caraúbas se abastecimento

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6), na Estação de Bombeamento II, de onde foram furtados cabos elétricos, fazendo o que o sistema parasse. Com isso, os bairros Sebastião Maltez e Centro tiveram o abastecimento comprometido. De acordo com a Caern, um boletim de ocorrência já foi registrado. Enquanto o sistema não é religado, a companhia informou que terá que fazer uma manobra emergencial para garantir o fornecimento de água, alterando o cronograma de abastecimento do município; confia.