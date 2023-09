Grupo que praticava furtos em farmácias e supermercados do Nordeste é preso em Mossoró. Uma mulher e três homens, oriundos do município de Fortaleza/CE, que vinham praticando crimes por várias cidades do Nordeste, foram presos na manhã desta quarta-feira (6), no posto da PRF em Mossoró, na BR-304, saída para Natal. O grupo vinha sendo monitorado através do carro da mulher, um Fiat Pálio de cor branca. Com os quatro foi encontrada grande quantidade de itens com procedência duvidosa, sem nota fiscal. Entre eles estavam latas de leite em pó, estojos de barbear, escovas de dente e outros itens de higiene pessoal. Apesar disto, como não houve flagrante dos furtos e nenhuma vítima apareceu para reconhecê-los, três deles foram liberados. Apenas um ficou preso, por possuir um mandado de prisão em aberto por um furto cometido no Ceará; entenda o caso.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PC-PRF