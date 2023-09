Quatro homens são presos em Minas Gerais contrabandeando armas para o Rio Grande do Norte. As prisões aconteceram na tarde de segunda-feira (4), na BR-251, em Francisco Sá (MG). Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 480 da rodovia federal, quando abordaram dois automóveis com placas do Rio Grande do Norte. Durante a fiscalização ficou constatado que os veículos vinham da região de fronteira, Foz do Iguaçu (PR) com diversos produtos contrabandeados, além de diversas armas de fogo de alta energia e calibre restrito, entre elas 4 fuzis. Conforme informado pelos ocupantes, os veículos tinham como destino o RN.

FOTO: DIVULGAÇÃO