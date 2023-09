Amante teria sido o pivô do assassinato de Ronaldo Oliveira, em Apodi. O crime aconteceu no dia 29 de agosto deste ano. Ronaldo, que deixou dois filhos pequenos e residia na zona rural em Apodi-RN, foi assassinado na localidade de Bico Torto, daquele município. O principal suspeito do crime é o comerciante Eliabe, que teria usado o carro para derrubá-lo e depois passou por cima 3 vezes. Os familiares apontam também o envolvimento de uma jovem mulher, que seria amante de Eliab e também de Ronaldo. A Polícia Civil confirmou ao MH que continua investigando o caso.

O assassinato com requintes de crueldade do agricultor Ronaldo Fernandes de Oliveira, de 29 anos, ocorrido no dia 30 de agosto passado, teria tido como pivô a amante do acusado, Sara Freitas, que também namorava a vítima. Os familiares e amigos realizam protesto e pedem justiça.

Ronaldo, que deixou dois filhos pequenos e residia na zona rural em Apodi-RN, foi assassinado na localidade de Bico Torto, daquele município. O principal suspeito do crime é o comerciante Eliabe Maia, que teria usado o carro para derrubá-lo e depois passar por cima 3 vezes.



Os familiares apontam também o envolvimento de uma jovem mulher, Sara Freitas, que seria amante de Eliab Maia e também de Ronaldo.

“O pivô da história é a mulher e foi ela que levou meu filho à morte”. As famílias da vítima e do acusado se conhecem há mais de 30 anos.

O pai de Ronaldo, João Batista de Oliveira Sobrinho, e a mãe, Maria Vilanir Fernandes de Oliveira, em entrevista ao MOSSORÓ HOJE, falaram que conseguem entender como Eliab Maia fez o que fez com Ronaldo, sendo que eram conhecidos próximos e nunca tiveram qualquer atrito.

“Ele pode dormir no banco da praça, que eu não sujo minhas mãos com um indivíduo deste”, diz o agricultor João Batista de Oliveira Sobrinho, de 60 anos, pai de Ronaldo Fernandes, em entrevista exclusiva ao Mossoró Hoje, pedindo por justiça.

A Polícia Civil confirmou ao MH que continua investigando o caso.