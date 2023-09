Prédio de padaria desaba e quase atinge duas pessoas no município de Alexandria. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (15). O desabamento aconteceu na parte de trás do prédio. Dois homens que estavam na padaria conseguiram sair correndo e não foram atingidos. O delegado Murilo Baessa informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que já esteve no local e que a hipótese inicial é que uma construção que está sendo realizada ao lado da padaria teria provocado o desabamento. No entanto, a polícia está aguardando a perícia de Pau dos Ferros e uma equipe de engenheiros de Natal, para confirmar o que realmente teria acontecido. Ainda segundo o delegado, o prejuízo foi de centenas de milhares de reais, além do perigo ao qual as pessoas foram expostas.

FOTO: CEDIDA