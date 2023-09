PF cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubo de veículo dos Correios com encomendas. O crime aconteceu no dia 24 de julho de 2023. O veículo com as mercadorias foi recuperado no mesmo dia, na cidade de Esperança. Já a prisão do suspeito foi realizada na tarde da quinta-feira (14), mas só foi divulgada pela PF nesta quarta-feira (20). O mandado, expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, foi cumprido na Penitenciária Estadual de Parnamirim/RN, pois o suspeito já se encontrava preso em razão de flagrante – convertido em prisão preventiva, por outro crime de roubo majorado (concurso de pessoas), dessa vez contra um motorista de aplicativo e um casal.

A Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas - DELEPAT/RN, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte – FICCO/RN, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra suspeito de roubar um veículo e encomendas postais dos Correios.

O crime aconteceu no dia 24 de julho de 2023. O veículo com as mercadorias foi recuperado no mesmo dia, na cidade de Esperança.

Já a prisão do suspeito foi realizada na tarde da quinta-feira (14), mas só foi divulgada pela PF nesta quarta-feira (20).

O mandado, expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, foi cumprido na Penitenciária Estadual de Parnamirim/RN, pois o suspeito já se encontrava preso em razão de flagrante – convertido em prisão preventiva, por outro crime de roubo majorado (concurso de pessoas), dessa vez contra um motorista de aplicativo e um casal.

As ações policiais das FICCO são produto da cooperação entre forças de segurança, com foco na inteligência, sendo compostas, além da PF, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (SSPDS-RN), Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PC-RN), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).