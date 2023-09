Jovem de 21 anos é assassinado a tiros em frente a própria casa, em Luís Gomes

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (19), no conjunto Sol Nascente. De acordo com informações do delegado Hércules Freitas, a vítima, identificada como Rian Vieira Honorato, de 21 anos, estava na rua, quando dois suspeitos se aproximaram e efetuaram vários disparos contra ela. Rian ainda tentou correr, mas acabou caindo sem vida em via pública. A polícia civil vai investigar a motivação e autoria do crime.