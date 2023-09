Ex-presidente da Câmara de Grossos é preso por estupro vulnerável, em Mossoró. A prisão de Alexander Manoel de Paiva, de 49 anos, aconteceu nesta terça-feira (19), na região Norte de Mossoró. O crime ocorreu no ano de 2017. O ex-vereador foi condenado ao cumprimento de uma pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A ordem de prisão foi cumprida pelos policiais da Delegacia da Mulher e também da Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Grossos, Alexander Manoel de Paiva, de 49 anos, conhecido por Laires, foi preso por determinação da Justiça para cumprir uma pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O crime ocorreu no ano de 2017.

A prisão aconteceu nesta terça-feira (19), na região Norte de Mossoró. A ordem foi cumprida pelos policiais da Delegacia da Mulher e também da Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró.

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Após a prisão, Alexander Manoel foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.