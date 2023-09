Neuropsicólogo é preso ao receber micropontos de LSD via correio, em Natal. A prisão aconteceu na terça-feira (19). A PF chegou até o suspeito após comunicação feita pelos Correios. No momento da abordagem, foi encontrada uma carta, endereçada a ele, contendo 25 micropontos de LSD. Ao chegar à sede da Superintendência Regional no RN, os policiais responsáveis pela prisão, ao revistarem seu veículo, encontraram também envelope com outros 1495 micropontos. A última apreensão de LSD, feita pela PF no RN, em encomenda dos Correios, havia sido registrada em novembro de 2022.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF