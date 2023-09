Vítima de homicídio em Caraúbas era um ex-presidiário residente em Frutuoso Gomes

Vítima de homicídio em Caraúbas era um ex-presidiário residente em Frutuoso GomesO crime foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (21). A vítima, identificada como Jairo Jader dos Santos, morador do sítio Mombaça de Cima, município de Frutuoso Gomes, foi encontrada às margens da RN 117, próximo à divisa com Olho D’água do Borges. O homem havia deixado o sistema prisional há pouco tempo e toda semana comparecia na Cadeia Pública de Caraúbas, para assinar uma lista de presença. Ele teria sido emboscada no momento que retornava para Frutuoso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

A Polícia Militar da cidade de Caraúbas registrou um crime de homicídio, na tarde desta quinta-feira (21), às margens da RN 117, próximo à divisa com Olho D’água do Borges, perto da antiga churrascaria do Mine.

A vítima foi identificada como Jairo Jader dos Santos, morador do sítio Mombaça de Cima, município de Frutuoso Gomes.

Jairo havia saído há pouco tempo do sistema prisional e semanalmente comparecia à Cadeia Pública de Caraúbas, para assinar uma lista de presença.

De acordo com a Polícia Militar, acredita-se que a vítima tenha sido emboscada e assassinada com diversos disparos de arma de fogo, no momento em que retornava para Frutuoso.

O corpo de Jairo foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. Com ele, foi encontrado uma motocicleta Honda Bros, registrada no município de Goiana/PE.

A polícia civil vai investigar a autoria e a motivação do crime.