410 crianças de escolas públicas participam de formatura do Projeto de Educação de Trânsito da PM. O Projete, idealizado há dez anos, ensina crianças de escolas públicas estaduais e municipais sobre as normas da legislação de trânsito, visando formar cidadãos conscientes e futuros condutores que tenham respeito e promovam a paz no trânsito. A formatura das turmas 2023 aconteceu nesta sexta-feira (22), no Teatro Lauro Monte Filho, em Mossoró.

FOTO: ANNA PAULA BRITO