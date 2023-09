Preso de justiça é assassinado a tiros no conjunto Jardim das Palmeiras, em Mossoró. O crime aconteceu no final da noite desta quinta-feira (21). Gledson Klebson Barbosa da Silva, de 21 anos, foi perseguido e morto dentro de uma residência, na qual entrou para tentar escapar do atirador. De acordo com informações do delegado Roberto Moura, a vítima morava distante cerca de 50 metros do local onde o crime aconteceu. Até o momento, sabe-se que ele respondia no regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, ao crime de roubo, mas ainda não é possível dizer se este fato teria ligação com sua morte.

FOTO: REPRODUÇÃO