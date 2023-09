Homem é assassinado com cerca de seis tiros de pistola .40 no Santa Delmira. Francisco Alexandre de Souza Guimarães, de 34 anos, ainda chegou a ser socorrido em uma ambulância do Samu para o HRTM, mas morreu antes de chegar ao hospital. A vítima estava na calçada de uma casa, quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos contra ele. Familiares informaram que Francisco não tinha envolvimento com ilícitos e que não sabem o que pode ter motivado o crime. A investigação será realizada pela equipe da DHPP.