Investigado por envolvimento em ações de roubo a banco é preso em Mossoró

Um homem de 28 anos, investigado por envolvimento em ações de roubo a banco em cidade do interior do Rio Grande do Norte, foi preso no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró.

Wellington Duarte Correia, conhecido como “Juca”, foi preso na sexta-feira (22), em flagrante, pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido.

A prisão foi realizada por policiais civis da 76ª Delegacia de Alexandria (76ª DP), em ação conjunta com a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com a Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/Mossoró) e com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-Mossoró/RN).

Na residência do suspeito, foram encontrados diversas munições, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de prisão por associação criminosa, por receptação e por posse de munição e arma de fogo.