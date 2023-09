Isolda propõe debate sobre “Autonomia econômica das mulheres e o trabalho do cuidado”, em Mossoró. O debate acontece na próxima sexta-feira (29), a partir das 9h, no auditório da OAB, em Mossoró, em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres e o Centro Feminista 8 de Março. A propositora da audiência, deputada Isolda, afirma que: “Esta atividade será um momento de unir forças para fortalecer as políticas públicas por autonomia econômica das mulheres e para que o Estado possa assumir o trabalho do cuidado que sobrecarrega as nossas vidas”.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) propõe audiência pública para debater a “Autonomia econômica das mulheres e o trabalho do cuidado”.

O debate acontece na próxima sexta-feira (29), a partir das 9h, no auditório da OAB, em Mossoró, em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres e o Centro Feminista 8 de Março.

O evento ocorrerá durante a instalação do governo do Estado na cidade e contará com a presença da Governadora Fátima Bezerra e da Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política do Cuidado do Ministério das Mulheres, Rosane Silva.

A propositora da audiência, deputada Isolda, afirma que: “Esta atividade será um momento de unir forças para fortalecer as políticas públicas por autonomia econômica das mulheres e para que o Estado possa assumir o trabalho do cuidado que sobrecarrega as nossas vidas”.

Sobre a audiência, a coordenadora do Centro Feminista 8 de Março, Rejane Medeiros, reforça: “Fazermos esse debate junto ao mandato de Isolda, aos movimentos sociais e de mulheres, com participação da governadora e do ministério das mulheres, é fundamental para avançarmos em políticas públicas mais estruturadas para construção de uma sociedade igual, a partir da autonomia das mulheres”.

No ano de 2023, o Centro Feminista 8 de Março celebra 30 anos de fundação e história. A audiência também faz parte da programação de comemoração da instituição.

"É tal a importância desta temática, que impacta de forma significativa a vida das mulheres sob inúmeros aspectos e, especialmente, sob o prisma da economia. A abordagem deste assunto coloca as mulheres na centralidade deste debate, vez que esta sobrecarga de atividades segue relegada à invisibilidade emprestada a estes afazeres especiais", justificou a parlamentar.