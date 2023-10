Motoboys de Mossoró organizam ação solidária de dia das crianças em comunidade carente do município. Esta será a III Ação Solidária realizada pela Equipe de Motoboys de Mossoró. As duas anteriores aconteceram em 2021, na comunidade Passagem de Pedra, na zona rural de Mossoró, e em 2022, na Estrada da Raiz e no Conjunto Wilson Rosado. Para isto, o grupo está arrecadando alimentos, brinquedos, roupas infantis, calçados, além de valores em dinheiro para comprar itens para produção de lancheiras. A ação deste ano deverá acontecer no xx. Os interessados em contribuir podem deixar suas doações no ponto de apoio da equipe, localizado na Rua Lindinha Falcão, 237, cruzamento com a Rua José Praxedes de Aquino, onde funcionava a antiga Pizzaria Uuh!.

FOTO: CEDIDA