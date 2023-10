Polícia registra dois homicídios na cidade de Mossoró na noite deste domingo, 8. O primeiro crime aconteceu por volta das 19h30, no Pirrrichil, região do grande Alto de São Manoel. A vítima foi identificada como Leonardo Anderson Silva Bezerra, de 36 anos. Conta ele havia um mandado de prisão em aberto, sendo considerado foragido da justiça; já por volta das 23h40, a segunda vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada morta às margens da BR 304, na região da Maísa, zona rural de Mossoró. O homem foi assassinado a tiros. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Dois crimes de homicídio foram registrados na noite deste domingo (8), na cidade de Mossoró. O primeiro aconteceu no Pirrrichil, região do grande Alto de São Manoel. Já o segundo foi registrado na Maísa, zona rural do município.

Por volta das 19h30, segundo informações da PM, um homem identificado como Leonardo Anderson Silva Bezerra, de 36 anos, estava em um bar daquela região, quando foi surpreendido por dois homens armados, que chegaram ao local já efetuando disparos contra ele.

Leandro morreu no local. Os suspeitos fugiram logo após o crime, com destino ignorado. A vítima respondia pelos crimes de furto e roubo, no regime semi-aberto, mas estava sendo procurada pela justiça, após romper sua tornozeleira eletrônica.

SEGUNDO CASO.

Já por volta das 23h40, um homem sem identificação foi encontrado morto, às margens da BR-304, na região da Maísa. A PM informou que foi acionada por populares, afirmando terem ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades do poço 10.

Ao fazerem diligências nas proximidades, os policiais encontraram a vítima, já sem vida. No corpo, havia marcas compatíveis com disparos de arma de fogo.

A equipe do Itep foi acionada para realizar a perícia no local e remover o corpo até a sede. Como não portava documentos, o homem ficará no IML até que um parente compareça ao local, levando documentação, para reconhecê-lo.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar os dois casos.