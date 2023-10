Condutor embriagado colide em duas motocicletas e capota carro na BR 405, em Mossoró

O caso aconteceu na noite deste domingo (8), no bairro Aeroporto, no acesso à Rua Antônio Vieira de Sá. De acordo com informações da PRF, um jovem de 18 anos, condutor de um Classic verde perdeu o controle do veículo e colidiu em duas motocicletas. O teste do bafômetro resultou no valor de 1,02 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O motorista foi preso e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Mossoró/RN. Não houve óbitos.